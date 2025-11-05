Тино и Атанас продолжуваат да пишуваат историја

По 4 распродадени арени, германска, европска и македонска турнеја, повеќе од 30.000 насмеани лица и безброј моменти кои влегуваат во историјата на македонската стенд-ап сцена, време е за следната голема страница!

На 21 ноември 2025 во СЦ „Јане Сандански“ – Скопје, премиерно ќе биде изведено новото шоу – „На Линија“ со Тино и Атанас.

Овој пат, специјални гости ќе бидат 1Човек и Син на Мајка.

Со претходниот проект „НАТпросечен Македонец“, Тино и Атанас не само што испишаа историја на македонската стенд-ап сцена, туку поставија и рекорд во продажбата на билети.

Она што сега го подготвија е навистина некое сосема ново ниво, а интересот за новото шоу очекуваме да биде уште поголем.

По повод новото шоу главните протагонисти утре, четврток (06.11) ќе одржат прес-конференција за новинарите каде ќе споделат повеќе детали за двата големи настапи во арената, новото шоу и подготовките зад сцената.

„Поука од минатата година е дека билетите се распродаваа екстремно брзо, затоа им препорачуваме на сите што сакаат да бидат дел од ова спектакуларно искуство да бидат брзи при купувањето” – истакнуваат организаторите.

Продажбата на билетите започна на 09.09.2025 во 09:00 ч. ексклузивно на ticketx.com.mk.

Подгответе се за вечер во која ќе се смее цела арена.