Состојки:

1,5 кг тиква

50 мл масло

250-300 мл млеко

1 чаша шеќер

1 ванилин шеќер

3 јајца

Подготовка:

Тиквата може да се пече во рерна или да се вари на пареа. Јас претпочитам да се вари, бидејќи е посочна и полесна за пире. Добро изгмечете ја сварената тиква за да нема грутки. Скршете ги јајцата и добро измешајте, потоа додадете го шеќерот, ванилиниот шеќер, маслото и млекото, едно по едно постепено, мешајќи. Печете на 180 степени 20-30 минути, т.е. додека не поруменат одозгора. Сами изберете ја чашата за шеќер, во зависност од тоа колку ја сакате слатка. Сладоста зависи и од тоа колку е слатка самата тиква.

Смесата за Тикварник треба да биде густа како за мафини, па затоа не е важно дали е погуста или поретка. Состојките не мора да бидат потполно исти.