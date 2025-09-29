Телесно пресликана, Султана е иста мајка… А мајка и Наташа Малинкова и изгледа и се однесува, како да и е постара сестра (ВИДЕО)

Султана е постарата ќерка на пејачката Наташа Малинкова и има 22 години. Таа и мајка и неодоливо си личат и физички потсетуваат една на друга како да се две сестри. Телесно пресликана, Султана е иста мајка…

Од неа ја наследила телесната градба, Бога ми и телесната дарба. Тенка, висока, стројна и особено бујна, постарата ќерка на пејачката е убавица на која тешко и се одолева!

И додека таа изгледа како речиси верна на оригиналот „copy-paste“ верзија на мајка и Наташа Малинкова, пејачката и изгледа и се однесува како да и е постара сестра, на својата поголема ќерка!

Доказ – видеата кои Султана ги споделува на Инстаграм и ТикТок, кои кај многумина предизвикаа „сладок шок“ од возбуда, се разбира! Мајка и ќерка, една покрај друга во клипче што прикажува како и едната и другата се подготвува, кога мајката треба да замине на настап, на таканаречена „музичка тезга“!

Мајка и ќерка со и без шминка, без и со свечена гардероба, без и со фризура, ама затоа и вака и така со подеднакво добра телесна визура! Атрактивни, згодни, привлечни, заводливи сексапилни, телесно раскошни и бујни… И двете со длабоко и бујно деколте на себе, секое со своја намена. Она на Наташа – како дополнителен магнет за публиката, она на ќерка и Султана – локација за „влажни погледи“ на младите момчиња!

Се’ на се’, Наташа Малинкова и Султана се мајка и ќерка, а во многу што изгледаат како да се постара и помлада сестра! И во изгледот и во облекувањето, а на моменти и во однесувањето.

Она што останува мистерија е дали Султана е многу позрела од годините кои ги има на овој свет или мајка и Наташа „ја дрма втор пубертет“?

View this post on Instagram A post shared by Sultana Malinkova (@sultana.malinkova)

Фото и видео: Инстаграм/sultana.malinkova