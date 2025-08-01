Светлосно шоу за затворањето на Бит фест: Битола вечерва станува светлосна сцена-магија што не се раскажува, туку се доживува!

БИТ ФЕСТ 2025 влегува во својата финална фаза со две незаборавни вечери исполнети со аудиовизуелни инсталации, дигитална уметност и музика која ќе ја разбуди душата на градот!

Влезете во светот на „Bitola Art Mapping“ – креативни индустрии кои ја претвораат Битола во галерија под отворено небо!

29 август – 21:00 ч. | Пацио на НУ Завод и музеј

Bitola Art Mapping – светлосно шоу, проекции и современа уметност

31 август – 21:00 ч. | Офицерски дом

ГОЛЕМО ФИНАЛЕ – спектакл кој ќе ве остави без зборови!

Поврзување на традицијата со модерното, уметност во нова димензија, младинска енергија и урбана креативност – ова е БИТ ФЕСТ 2025!

Над 70 дена активности

Многу уметници и дизајнери

5 локации во градот

3Д мапинг, интерактивни инсталации, музика и многу повеќе!

Не го пропуштај најинспиративниот културен настан на годината!

Сподели, дојди и биди дел од културната преродба на Битола, изразена низ убавината на уметноста.