Светлосно шоу за затворањето на Бит фест: Битола вечерва станува светлосна сцена-магија што не се раскажува, туку се доживува!

БИТ ФЕСТ 2025 влегува во својата финална фаза со две незаборавни вечери исполнети со аудиовизуелни инсталации, дигитална уметност и музика која ќе ја разбуди душата на градот!
Влезете во светот на „Bitola Art Mapping“ – креативни индустрии кои ја претвораат Битола во галерија под отворено небо!
29 август – 21:00 ч. | Пацио на НУ Завод и музеј
Bitola Art Mapping – светлосно шоу, проекции и современа уметност
31 август – 21:00 ч. | Офицерски дом
ГОЛЕМО ФИНАЛЕ – спектакл кој ќе ве остави без зборови!
Поврзување на традицијата со модерното, уметност во нова димензија, младинска енергија и урбана креативност – ова е БИТ ФЕСТ 2025!
Над 70 дена активности
Многу уметници и дизајнери
5 локации во градот
3Д мапинг, интерактивни инсталации, музика и многу повеќе!
Не го пропуштај најинспиративниот културен настан на годината!
Сподели, дојди и биди дел од културната преродба на Битола, изразена низ убавината на уметноста.