Партнерот на Мина Костиќ за првпат се огласи откако таа беше сметена на психијатрија: „Должен сум да ја кажам вистината“

Мане Ќурувија Каспер, партнерот на Мина Костиќ, проговори за првпат откако пејачката беше сместена во психијатриска установа.

Мина беше сместена во психијатриската установа „Лаза Лазаревиќ“ со асистенција на полицијата, откако покажа агресивно однесување. Лекарите проценија дека нејзината ментална состојба е сериозно нарушена, поради што, како што е наведено, таа ќе ги помине следните 30 дена на болничко лекување и под постојан надзор на стручни лица.

„Бидејќи се шират разни лаги, должен сум да ве информирам за вистинската и единствена вистина.

-Со години Мина го носеше товарот на разни неправди, сосема сама, на својот мал грб. Сето ова доведе до голема исцрпеност и замор. Она што ѝ се случи сега е зад неа.

Нешто слично може да му се случи на секој од нас, порано или подоцна. Живееме во време полно со стрес и неправда на секој чекор. Бев многу загрижен за сè што се случи. Да бев воден од сè што беше напишано, веројатно немаше сама да го преживеам сето тоа.

Се видовме денес и можам да кажам дека се чувствувам многу смирено, бидејќи мојата Мина е добро – а ситуацијата не е ни приближно таква како што е претставена во медиумите.

Мина отсекогаш била отворена и подготвена искрено да зборува за својот живот со јавноста. Сепак, оваа ситуација е исклучиво прашање за Мина и нејзиното семејство.

Не очекувајте никакви изјави од мене – нема да добиете никакви. За медиумите, сега сум само слика без тон. Мина е мојот тон. Кога наскоро ќе бидеме еден до друг, тогаш ќе ги имате и двете.“ сликата и тонот.

Дотогаш, ве молиме почитувајте ја приватноста на Мина, нејзиното семејство и сите нас кои сме неразделен дел од нејзиниот живот. Ова е приватна работа и така ќе остане.

Ви благодариме однапред за разбирањето и почитувањето“, напиша Каспер преку социјалната мрежа Инстаграм.

фото:Instagram printscreen/casper4casper