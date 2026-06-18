Радио Милева не е во нејзин стил

 Стоја ги изненади сите кога го испеа ова – снимката стана вистински хит

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 Стоја ги изненади сите кога го испеа ова – снимката стана вистински хит

Стојанка Новаковиќ Стоја редовно настапува во клубови каде што ги пее своите хитови, а на еден настап ја шокираше публиката кога ја изведе песната „Требаш ли ме“ која воопшто не е во нејзин стил.

Пејачката Стоја уште еднаш докажа зошто со децении се смета за една од најмоќните вокалистки на јавната сцена. Снимката од настапот, на кој ја изведува песната „Требаш ли ме“ од Ени Јуришиќ и Матија Цвек, стана вистински хит на социјалните мрежи и го обиколи регионот за само 2 дена.

Покрај сето тоа, таа има и нова фризура. Публиката остана без зборови кога Стоја ја отпеа емотивната балада што ги освои срцата на помладата генерација во последните години, а потоа и на корисниците на мрежите.

Многумина признаа дека не очекувале дека таа ќе го изведе овој хит, но пејачката успеа да ѝ даде на песната сосема нова димензија со својот моќен глас. Снимката брзо заврши на платформата X, каде што коментарите само продолжуваа.

Foto: Printscreen/Instagram/stoja_institucija

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