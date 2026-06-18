 Стоја ги изненади сите кога го испеа ова – снимката стана вистински хит

Стојанка Новаковиќ Стоја редовно настапува во клубови каде што ги пее своите хитови, а на еден настап ја шокираше публиката кога ја изведе песната „Требаш ли ме“ која воопшто не е во нејзин стил.

Пејачката Стоја уште еднаш докажа зошто со децении се смета за една од најмоќните вокалистки на јавната сцена. Снимката од настапот, на кој ја изведува песната „Требаш ли ме“ од Ени Јуришиќ и Матија Цвек, стана вистински хит на социјалните мрежи и го обиколи регионот за само 2 дена.

Покрај сето тоа, таа има и нова фризура. Публиката остана без зборови кога Стоја ја отпеа емотивната балада што ги освои срцата на помладата генерација во последните години, а потоа и на корисниците на мрежите.

može li neko ovoj ženi da uradi neki moderni album pic.twitter.com/Z9nfsrS3fk — keko 🇵🇸 (@nesveti_sisoje) June 14, 2026

Многумина признаа дека не очекувале дека таа ќе го изведе овој хит, но пејачката успеа да ѝ даде на песната сосема нова димензија со својот моќен глас. Снимката брзо заврши на платформата X, каде што коментарите само продолжуваа.

Foto: Printscreen/Instagram/stoja_institucija