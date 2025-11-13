Старее наназад: Деми Мур наполни 63 години и воодушеви во креацијата од тантела

Актерката Деми Мур вчера наполни 63 години, а истиот ден присуствуваше на настан каде што го украде целото внимание.
Имено, Деми се појави во креација од чипка која го истакна нејзиното деколте.
@hellocanadamag Demi Moore celebrated her 63rd birthday in style! Stepping out for the season 2 premiere of Landman, the actress and mom of three showed you can rock the "naked dress” trend at any #age! ✨ #demimoore ♬ Glow – nimino
Актерката уште еднаш ја покажа својата извајана фигура, а многумина коментираа дека изгледа како да старее наназад, бидејќи изгледа подобро со возраста.
„Дали е реално вака да изгледа?“, „Оваа жена старее наназад“, „Божествено“, „Дама“, се само дел од коментарите.
фото: printscreen/tiktok