Почина саксафонистот на групата „Пинк Флојд“

Пери им се придружи на Пинк Флојд во студиото, како и на некои од нивните најголеми турнеи, откако Гилмор го донесе во бендот поради нивното пријателство, кое се роди на Универзитетот во Кембриџ.

Заедно, и Пери и Гилмор беа дел од музичката сцена во градот во средината на 1960-тите, при што Пери претежно во бенд наречен The Soul Committee, додека Гилмор беше во Jokers Wild.

За време на снимањето на иконскиот албум на Пинк Флојд, Dark Side Of The Moon, Гилмор го повика Пари да се придружи на бендот во студиото, каде што сними некои од најважните саксофонски делови од албумот, особено во песната „Money“.

Гилмор се огласи на социјалните мрежи за да ја објави смртта на својот поранешен колега од бендот, пишувајќи: „Свирам во бендови со Дик на саксофон уште од седумнаесетгодишна возраст, вклучувајќи го и Пинк Флојд“.

Тој додаде: „Неговото чувство и тон го прават свирењето на неговиот саксофон непогрешливо, потпис на огромна убавина што им е познат на милиони и е голем дел од песни како „Shine On You Crazy Diamond“, „Wish You Were Here“, „Us“ and Them“ и „Money“.

Емотивниот некролог заврши со зборовите: „Тој свиреше во последниот бенд што го имав, во кој беше и Рик Рајт, на турнејата „On An Island“ и на концертот „Live 8“ со Пинк Флоид.

Како што забележа Гилмор, придонесите на Пари во албумите на Пинк Флојд се протегаат надвор од „Dark Side of the Moon“ и ги вклучуваат „Wish You Were Here“ од 1975 година и „The Division Bell“ од 1994 година. Турнејата на Пари со Пинк Флојд се протегаше од 1973 до 1977 година, повторно во 1994 година и на добротворниот концерт „Live 8“ во 2005 година.

Причината за смртта на Пари не е откриена.