Станија се разврза за тоа дека интимната регија и вреди повеќе од адвокатска канцеларија (видео)

Старлетата Станија Добројевиќ, во разговор со својот цимер Дача Виријевиќ, откри дека нејзината интимна регија вреди повеќе од адвокатска канцеларија.

Станија Добројевиќ се отвори пред Дача Виријевиќ, жалејќи се на однесувањето на одредени цимери во реалното шоу „Елита 9“ за кои тврди дека постојано ја гледаат и коментираат.

Старлетата призна дека во последните денови не се чувствува удобно меѓу другите учесници, и дека особено ја вознемирува вниманието што го привлекува кога се појавува на базенот.

– Знаете како ме гледаа на базенот, се чувствувам како да сум гола, знаете како, сите очи се вперени во мене, ме прскаат, не знам кој ме прска, во шок сум, не бев таму 15 минути. Барем овие други хиени ме оставија на мира. Кога имав тема, бев на патот, сега кога немам, повторно е проблем. Која е поентата? – се пожали Станија.

По нејзините зборови се надоврза и Дача , кој исто така го искажа својот став за ситуацијата меѓу цимерите.

– И велат коментаторот е нашата врска, разговарајте кога треба да разговарате, знаете за кои теми треба да разговарате – рече тој.

Сепак, Добројевиќ не застана тука, туку упати сериозни обвинувања против одредени учесници, тврдејќи дека внимателно го следат секој нејзин чекор.

– Ме следат, гледаат дали сум ја погледнала Терза, дали сум отишла овде или… Тоа е сериозна болест. Овој адвокат постојано ме навредува. Еј брат, слика од мојата „рибица“ вреди повеќе од твојата адвокатска канцеларија. Во исто време, таква слика од мене не постои – рече Станија видно иритирана.

фото: PrintScreen YouTube/Zadruga offilical