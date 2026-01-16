Станија не го крие задникот: Старлетата заборави на гаќички и градник

Старлетата Станија Добројевиќ позираше во тоалет, а задникот е во преден план. Во последните месеци, Станија е во центарот на вниманието поради раскинувањето со Амин Дурџиќ, учесник во „Елит“, а често се шпекулира и за нејзиното можно влегување во реалното шоу.

Дотогаш, таа го поминува времето во Мајами, од каде редовно објавува провокативни фотографии.

Овој пат таа се фотографираше само во фармерки, додека горниот дел од телото ѝ беше топлес.

Жешката сцена предизвика огромно внимание, а коментарите на социјалните мрежи следуваа еден по друг.

Foto: printscreen instagram/stanijadobrojevic