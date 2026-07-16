Спуштено до интимата: Ќерката на пејачот е главна на Миконос – провокација во комплет кој не трпи гаќички

Џина Џиновиќ,ќерката на пејачот Харис Џиновиќ и Мелина Галиќ често позира во предизвикувачки изданија, а сега со новата објава на Инстаграм целосно го спушти здолништето и ги запали мрежите.

Таа моментално е на одмор со блиски пријателки, како и со својата мајка Мелина и нејзиниот нов сопруг, милионерот Џефри Арнолд Деј.

Како што веќе пишуваше „Информер“, таа ужива во крстарењето на луксузната јахта на својот очув, кој ја прифати како сопствена ќерка. Сега покажа како изгледа ноќниот живот на Миконос, каде што уживаше во луда забава со пријателките.

Сепак, Џина ја стави забавата во втор план бидејќи се појави во многу предизвикувачко издание. Наследничката на Харис позираше во портокалов комплет, додека здолништето ѝ беше спуштено речиси до интимата. На Џиновиќ целосно ѝ се оцрта долниот дел од стомакот, како и делот кој се спушта кон интимата, па многу од нејзините следбеници се запрашаа дали младата инфлуенсерка воопшто носи долна облека.

Таа се виткаше, се свртуваше и се снимаше од секој агол, а нејзините следбеници ѝ оставија голем број коментари со пофалби на сметка на нејзиното совршено тело.

Инаку, Џина неодамна објави и фотографии со својата мајка Мелина и покажа како уживаат на вечера во луксузен ресторан, а потоа и како го поминуваат квалитетното време уживајќи на плажа.

фото:Instagram printscreen//djinadzinovic