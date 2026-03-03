Спиете 8 часа секоја ноќ, а сепак сте исцрпени? Експертот открива во што би можел да биде проблемот

Иако многу луѓе мислат дека интензивниот тренинг пред спиење ќе ги замори, експертот предупредува дека физичката активност доцна навечер може да биде премногу стимулирачка.

Доволниот сон е еден од темелите на здравјето, иако многу луѓе често го ставаат на втор план. Општо се верува дека возрасните треба да спијат околу седум до осум часа навечер, но бројот на часови не е единственото нешто што одредува дали ќе се разбудиме одморени наутро. Експертите предупредуваат дека постои голема разлика помеѓу количината на сон и неговиот квалитет, и токму во оваа разлика често лежи објаснувањето за утринскиот замор. Квалитетниот сон не значи само доволно долго спиење, туку и доволно мирен, непрекинат и регенеративен одмор. Изворите што се занимаваат со здрав сон наведуваат дека возрасните генерално имаат потреба од најмалку седум часа сон, но и дека сонот мора да биде со доволен квалитет за да биде освежителен. Токму затоа не е невообичаено некој да спие „според правилата“, а сепак да се разбуди исцрпен, пишува UNILAD.

На оваа тема се занимава и д-р. Венди Троксел, лиценциран клинички психолог и виш научник за однесување, истакнува дека многу луѓе го добиваат препорачаниот број часови сон, но сепак се будат чувствувајќи се мамурни, троми и без енергија. Во разговор за „Фокс њуз диџитал“, таа нагласи дека клучот е разликата помеѓу количината и квалитетот на спиењето, истакнувајќи дека околу еден од тројца возрасни има она што е познато како не-реставративен или не-освежителен сон.

Според неа, лошиот квалитет на спиењето може да биде под влијание на голем број фактори, без оглед на тоа колку долго спие една личност. Меѓу најчестите се навиките во исхраната, кофеинот, времето поминато пред екран и алкохолот, кои сите можат да го нарушат нормалниот тек на спиењето и да го направат плиток или прекинат. Други експерти, исто така, наведуваат дека квалитетот на спиењето може да биде под влијание на кофеинот, алкохолот, вежбањето и други навики, поради што често се препорачува да се следат овие фактори кога некој се обидува да открие зошто е постојано уморен.

д-р Троксел особено предупредува за вечерните оброци, кои можат да предизвикаат лошо варење. Тој не препорачува одење во кревет на празен стомак, ниту веднаш по голем оброк, кога телото сè уште активно ја вари храната. Идејата, вели тој, е да се најде рамнотежа за желудникот дополнително да не го нарушува процесот на заспивање и длабочината на спиењето. Еден од факторите што можат да играат важна улога е вежбањето. Иако многу луѓе мислат дека интензивниот тренинг пред спиење удобно ќе ги исцрпи, експертот предупредува дека физичката активност доцна навечер може да биде премногу стимулирачка, особено ако вклучува социјална средина или посилен адреналин. Поради оваа причина, тој советува, секогаш кога е можно, вежбањето да се помести во поран дел од денот.

Интересно е и тоа што, според д-р Троксел, жените имаат поголема веројатност да страдаат од послаб квалитет на сон од мажите, што може да значи дека понекогаш им треба малку повеќе одмор за да се чувствуваат освежени. Ова не мора да значи дека им требаат драстично повеќе часови сон, туку дека квалитетот на спиењето може да има уште поизразено влијание врз нивниот секојдневен живот и чувството на исцрпеност.

Со други зборови, не е клучно само колку долго спиете, туку и каков вид сон имате. Ако редовно се будите уморни и покрај тоа што спиете доволно, проблемот можеби не е во количината, туку во навиките што го нарушуваат квалитетот на вашиот сон. Токму затоа експертите сè повеќе потсетуваат дека добриот ноќен сон се гради не само од часови, туку и од рутина, околина и мали навики што можат да го подобрат или расипат.

