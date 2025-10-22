Совршенство кое се топи во уста, колач со сливи и бадеми

Оваа традиционална германска торта (Zwetschgenkuchen) е комбинација од мек пандишпан со мелени печени бадеми, сочни сливи збогатени со цимет и крцкава кора направена од ливчиња од бадем. Вкусот, аромата и текстурата се толку совршени што ќе ве освојат додека печете – ќе ви биде тешко да одолеете да не пробате веднаш! Ако немате бадеми, можете да додадете мелени печени лешници во тестото, а сливите лесно може да се заменат со кајсии или праски. Сепак, токму комбинацијата со сливи ѝ го дава тој неодолив, автентичен вкус.

Состојки (калап со дијаметар од 26 см):

Фил:

600 г сливи

1 лажица шеќер

1 лажичка цимет

Пандишпан:

150 гр. омекнат путер

120 гр. кафеав (или бел) шеќер

прстофат сол

3 јајца

100 гр. мелени печени бадеми (или лешници)

180 гр. обично брашно

1/2 кесичка (6 г) прашок за пециво

Крцкава кора од бадеми:

50 гр. путер

30 гр. шеќер

1 лажица мед

1 лажичка арома на ванила

3 лажици слатка павлака

100 гр. ливчиња од бадем

1 лажичка обично брашно

Подготовка: Измијте ги сливите, извадете им ја семката и исечете ги на четвртини. Измешајте ги со шеќерот и циметот и оставете ги настрана за да ги испуштат соковите. Во сад, измешајте го путерот на собна температура, шеќерот и солта додека не се добие пенаста смеса. Додавајте ги јајцата едно по едно, мешајќи добро по секое додавање. Додадете ги мелените бадеми (или лешници), брашното и прашокот за пециво и измешајте додека не добиете мазна смеса. Обложете го калапот со хартија за печење, намачкајте ги страните со путер и истурете ја смесата. Израмнете ја површината, потоа наредете ги подготвените сливи и нежно притиснете ги. Печете во претходно загреана рерна на 180 °C околу 30–35 минути.

Додека се пече колачот, растопете го путерот, шеќерот, медот, ванилата и кремот во тенџере. Додадете ги ливчињата од бадеми и брашното и гответе кратко 2–3 минути. Извадете го полупечениот колач, премачкајте го со смесата од бадеми и вратете го во рерна уште 15–20 минути, додека површината не добие златно-кафеава боја и не стане крцкава. Оладете го на собна температура, исечете го на парчиња и по желба наросете го со шеќер во прав.

извор:курир.мк

фото:freepik