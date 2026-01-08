Совршен десерт за студени денови: Зимски „Crumble“ од јаболка и овесни снегулки

Овој зимски „crumble“ е совршен десерт за студени денови – топол, ароматичен и хранлив. Комбинацијата од сочни јаболка, цимет и крцкав овесен посип создава баланс помеѓу удобност и здравје, а се подготвува лесно и брзо.

Состојки:

1 кг јаболка

100 грама овесни снегулки

100 грама брашно

80 грама ладен путер

50 грама ситно сечкани ореви

4 лажици мед

1 лажица цимет

Подготовка:

Јаболката излупете ги, исчистете ги и исечкајте ги на коцки. Ставете ги директно во огноотпорен сад за печење. Прелијте ги со малку сок од лимон и посипете со цимет (по желба може да додадете и малку ванила). Добро измешајте. Во длабок сад измешајте ги брашното, овесните снегулки, сечканите ореви и медот. Додајте го ладниот путер исечен на тенки парчиња. Со прстите втријте го путерот во сувите состојки додека не добиете крупни, ронливи трошки. Рамномерно распоредете ги трошките врз јаболката. Печете во загреана рерна на 180 °C, околу 30–35 минути, додека сокот од јаболките почне да врие, а површината добие златно-кафеава боја.

Највкусен е додека е топол. Послужете го во чинии или длабоки садови со топка сладолед од ванила, кој нежно ќе се растопи врз крцкавата површина. Следниот ден е одличен и ладен, во комбинација со грчки јогурт – како појадок или ужина.

Овој десерт не е само вкусен, туку и добар извор на растителни влакна. За уште поурамнотежена варијанта, можете да користите интегрално брашно, без значително да се промени вкусот или текстурата. (МИА)

фото:Freepik