Сопругата на Шијан на работ на анорексија: Гоца Божиновска загрижена за снаата

Бојана Шијан ги загрижи обожавателите поради нејзината најнова фотографија на која се гледа драстичното слабеење.

Мирко и Бојана Шијан ги спакуваа куферите и отидоа на заслужен одмор со своите синови. Искапени на сонце и опкружени со песок што им ги галеше стапалата, снаата на Гоца весело позираше за својот сопруг.

Бојана Шијан сподели фотографии од плажа со своите следбеници на социјалните мрежи, а многумина веднаш се загрижија за нејзиното здравје бидејќи видливо ослабе. „Премногу си слаба“, „Гоца сигурно е загрижена за здравјето на нејзината снаа“, „Многу си ослабела, на работ си на анорексија“, се само дел од коментарите.

На една од фотографиите, дури и ребрата на Бојана се видливи, но таа не се грижи за коментарите и ужива во линијата што, според нејзино мислење, ја довела до совршенство.

