„Сонував да работам во Наса“ – Јована Јоксимовиќ сакала да се занимава со наука

„СОНУВАВ ДА РАБОТАМ ВО НАСА“ На интервју за работа, ѝ било кажано дека има говорна маана и дека не е добра за медиумите, но таа направила кариера на телевизија.

Публиката ја познава Јована Јоксимовиќ како професионална, елоквентна и секогаш насмеана, но нејзиниот пат до телевизијата било сè друго освен планиран.

Родена во Белград во угледно семејство, Јована покажувала склоност кон учење и наука уште од детството. Нејзиниот татко Јован бил професор на Машинскиот факултет, а нејзината мајка Јелена се занимавала со научни истражувања.

Во таква средина, речиси беше природно Јована да тргне по академски пат.

– Во основно училиште бев „штребер“, а во средно одлична ученичка. Никогаш немав приватни часови, моите родители инсистираа да учам сама. Ме запишаа само на англиски и француски јазик – рекла Јована во едно интервју, нагласувајќи дека сакала да се занимава со наука.

– Сонував да работам во НАСА. Да ми ветеше некој тогаш дека ќе одам во Америка и ќе работам таму, немаше да имам проблем да се согласам со физиката – призна водителката со насмевка.

Откако размислувала да се запише на Машински или Електротехнички факултет, таа се одлучила за Природно-математичкиот факултет. Сепак, како што ѝ објасниле нејзините родители, ќе ѝ биде тешко да постигне финансиска сигурност како научник во Србија.

– На крајот се запишав на Економски факултет, но не одев на предавања. Сè ми изгледаше хаотично, како да си фрлен во соба со осумстотини луѓе и кој ќе преживее, успева. Тоа целосно ме одврати.

На наговор од нејзината мајка, таа се пријавила на натпревар за нови ТВ лица во БК Телевизија. Немашела големи очекувања.

Во меѓувреме, отишла кај еден фотограф, познатиот Белмондо, кој беше задолжен за снимањето за списанието „Базар“.

– Ми рече: „Ќе направиме убавица од тебе“. Бев без шминка, збунета, но тој направи одлични фотографии. Кога излегов од зградата, еден човек ме запре и ме праша: „Дали би сакала да работиш во Политика Телевизија?“ Мислев дека се шегува!

Иако во „Политика“ ѝ беше кажано дека има говорна маана и дека не е телевизиска личност, таа не се откажа. На крајот ја пронајде својата шанса во БК Телевизија, каде што го помина натпреварот меѓу повеќе од 6.000 кандидати.

– Ме повикаа и ми рекоа дека сум меѓу првите 300. Потоа меѓу првите 20. На крајот, Александар Тијаниќ ми рече: „Ти си најтелевизиската личност што ја имам видено подолго време и ќе бидеш првата што ќе почне да работи.“ Бев шокирана, но и горда.

Откако работеше во БК Телевизија, Јована се пресели во РТС, а подоцна во Пинк и Прва Телевизија.

Со својот сопруг Жељко Јоксимовиќ, со кого го води и приватниот телевизиски проект К1, таа денес е едно од најистакнатите медиумски имиња во регионот.

„Телевизијата ме научи на дисциплина. Научив да бидам организирана, да размислувам брзо и секогаш да имам план Б“, истакнала Јована.

foto: printscreen/instagram/jjovanajoksimovic