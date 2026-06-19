Снеже Велков тргна да дознае од што денес се плашат младите, па доби „каша-попара“ анкета: Беспарицата „не цвета“ во држава што „цвета“! (ВИДЕО)

ТВ водителката на „Нешто конкретно“, русокосата Снеже Велков во своите емисии има илјада прашања за илјада одговори, ама сега тргна со едно баш конкретно: Да дознае од што најмногу денес се плашат младите? Па направи анкета, која според неа јасно покажуваа од што најмногу се плашат младите и кога се вработуваат зошто прво прашуваат колку пари ќе земаат?!

Вака, навидум гледано од прва изгледа дека одговорите го даваат точниот резултат, кој го детерминира проблемот и вели дека истиот лежи во беспарицата што цвета, а всушност, ако добро проанализирате ќе констатирате дека водителката доби „каша-попара“ анкета!

Имено, стравот дека државата не е добра на младите им е најмал… Едвај 18%… А Стравот од беспарица најголем, што е во старт самото по себе контардикторно. Па, ако државата е навистина добра, тогаш логично е стравот од немање можност за заработка да биде најмал, а не најголем, зарем не? Силна и стабилна држава е еднакво на можност за добра и сигурна заработка.

Од друга страна, процентот на стравот од неуспех ( 21%) е речиси еднаков на процентот (20%) дека се бестрашни. Како по логиката Тошо Малерот кога заведува девојка, шансите му се „фифти-фифти“: Тој сака – таа нејќе! Па ако си бестрашен исто толку колку што ти е страв од неуспех, тука веќе не се работи за пари или беспарица, туку за немање сигурност и самодоверба во своите квалитети, вештини и знаења, односно проблемот лежи во самиот тебе!

Така што наместо прво да прашуваат колкава плата ќе земаат, прво треба да кажат што тоа знаат и умеат, што можат да понудат во работата што ја очекуваат!

Така што теоријата дека беспарицата е главниот страв на младите нема логика! Пари нема и никогаш ќе нема за оној што не знае да ги заработи! Чесно се разбира, а не преку мито, корупција, изнудена провизија или партиски наместени тендери. А во нив како што гледате, со децении се давиме. И после стравот дека државата била добра им бил најмал?!

Човек да се зачуди дали со ваква младина како на анкетава, навистина ни претстои блес(к)ава иднина?

Фото и видео: Инстаграм/velkovsneze