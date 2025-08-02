Снеже Велков неутешна: На водителката и го украдоа најдрагото

ТВ водителката Снеже Велков остана оштетена и ни повеќе, ни помалку, туку и го украдоа еден од најдрагите предмети – велосипедот.

Како што појаснува Снеже кражбата се случила среде бел ден од центарот на Скопје, по што кражбата била пријавела во полиција и тоа со снимки од видео надзор.

Откако делумно и слегна тежината и соживеана со реалноста, Снеже се обрати на социјалните мрежи со прашање дали оваа за жал толку честа појава кај нас добива позитивен епилог.

Сепак, одговорите не беа утешни, а Снеже токму кога почна уште повеќе да ја согледува ситуацијата бидејќи очигледно и е првпат, стигнаа и пораките на утеха и надеж дека можеби не е се’ така црно.

Велат дека надежта последна умира, ама и полесно е кога гледаме со верба и позитива, астои и она дека какви ни се милслте таков ни е и живот.

Вербата дека Снеже повторно ќе го вози својот пријател на две тркала, останува…