Ова освежително смути од јагоди е идеален избор за лесен појадок или здрав десерт. Подготвено со едноставни состојки, нуди природна сладост, свежина и хранливи вредности кои му се потребни на организмот. Совршено е како брза енергетска напивка.

Состојки:

15 свежи јагоди

1,5 дл јогурт со мала масленост

1 дл млеко

1 супена лажица мед

Подготовка:

Јагодите измијте ги темелно и исчистете ги од дршките. Ставете ги во блендер, па додадете ги јогуртот, млекото и медот.

Блендирајте околу 30 секунди, сè додека не добиете хомогена смеса.

Смутито сипете го во чаши и декорирајте со свежи јагоди. По желба, додадете пена од млеко или матена слатка павлака за побогат вкус и поубав изглед.

Јагодите се богат извор на витамин Ц и антиоксиданси, кои придонесуваат за зајакнување на имунитетот. Јогуртот со ниска масленост обезбедува протеини и пробиотици, корисни за здравјето на дигестивниот систем. Медот додава природна енергија и има благотворно дејство врз организмот. Ова смути е лесно, хранливо и идеално за балансирана исхрана.

извор: Курир

фото:Freepik