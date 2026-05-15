Смрт во домот на познатата актерка: Почина братот на Шерон Стоун

Ѕвездата од филмовите „Ниски страсти“ и „Казино“ сподели фотографија од својот брат. Имено, братот на Шерон Стоун почина на 74-годишна возраст по долго боледување.

Актерката се збогува со него во кратка, но емотивна порака на Инстаграм и напиша:

„Мајк Стоун, мојот најстар брат, почина по долго боледување. Му посакуваме мир.“

Мајкл Стоун, како и неговата позната сестра, беше актер. Своето филмско деби го имаше во 1990 година во филмот „Крајот на ноќта“, а во текот на својата кариера се појави во филмови и серии, вклучувајќи ги „Брзите и мртвите“, „Бришачот“, „Злобноста“, „CSI: Мајами“ и краткиот филм „Човекот од ренесансата“. Се појави и во три епизоди од сапуницата „Смелите и убавите“ во 2000 година. Неговата последна филмска улога беше во филмот „Опротив Дестинос“ во 2022 година.

Мајкл пораснал во Мидвил, Пенсилванија, кај Џо и Дороти Стоун. Тој бил најстариот од три деца, а му се придружиле Шерон, нејзиниот брат Патрик и нејзината сестра Кели.

Јавноста повремено го гледаше со својата позната сестра на холивудските настани. Присуствувал на доделувањето на Оскарите во 1994 година и на забавата на „Венити фер“ со Шерон, пред објавувањето на филмот „Брзи и мртви“, во кој двајцата глумеле. Подоцна се појавил на добротворни и модни настани, вклучувајќи ја и кампањата на Гучи за УНИЦЕФ во 2007 година.

