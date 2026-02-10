Случаи кога зовриената вода станува опасна

Повторното вриење на водата може да биде штетно за телото, предизвикувајќи проблеми со екскреторниот систем и метаболички нарушувања. Вриењето е вообичаен метод за дезинфекција на водата, убивајќи микроорганизми и бактерии. Сепак, повторното вриење ја зголемува концентрацијата на штетни супстанции, како што се соли и тешки метали, а исто така предизвикува формирање на талог.

Редовното консумирање вода што е повеќекратно вриена или од котли со дебел слој бигор, негативно влијае на бубрезите, нарушувајќи го нивното нормално функционирање. Потенцијалните метаболички нарушувања претставуваат дополнителен ризик. Процесот на вриење целосно ја лишува водата од кислород и корисни микроелементи, претворајќи ја во практично безживотна супстанца. Понатаму, чувањето зовриена вода во бокал долго време создава поволни услови за раст на бактерии, додаде докторот.

