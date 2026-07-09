Славниот актер на едно прашање даде хит огдовор: Го прашаа едно, а тој несакајќи го разоткри својот сексуален живот (видео)

Актерот Двејн Џонсон или попознат како „Карпата“, случајно откри детаљ од својот сексуален живот за време на промоцијата на филм од Дизни.

За да биде уште поинтересно, несреќата се случила за време на промоцијата на адаптацијата на анимираниот филм „Моана“.

Џонсон беше гостин на Kiss FM, а водителот Тајлер Вест предизвика возбуда кога го праша актерот кој му е омилен стил.

„Доминација“, одговорил тој и се насмеа кога сфати дека згрешил.

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Тој одговор го збунил и водителот, кој рече дека мислел на стилот на пливање.

„Разбирам, целосно погрешно разбрав. Само целосно го разоткрив мојот сексуален живот“, рекол Двејн со насмевка.

Самиот актер подоцна го искористил ова за да се пошегува за себе, и споделил клип од емисијата на својот профил.

„Можеби секогаш изгледам чист, но под хаубата, вашето момче е злобно. Искрено мислев дека ме прашува за поинаков стил“, напишал Двејн.

фото:Instagram printscreen/therock