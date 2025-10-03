„Слаѓа не смее да дознае“: Ѓани откри која пејачка е негово тивко страдање

Пејачот Радиша Трајковиќ Ѓани откри дека би сакал да ја покани пејачката Јелена Карлеуша на вечера.

Фолк пејачот Радиша Трајковиќ Ѓани и неговата сопруга Слаѓа се среќно во брак 30 години и имаат три деца. Трајковиќ постојано тврди дека никогаш не ја изневери својата Слаѓа, иако таа е убедена во спротивното. Нивната врска е отворена и тие не кријат ништо еден од друг.

Сепак, постои еден исклучок за кој тој не би сакал таа да знае. Додека гостуваше во една емисија, Ѓани одговараше на жешки прашања, од кои едно се однесуваше на тоа која јавна личност ќе ја изведе на вечера без знаење на неговата сопруга.

– Би излегла на вечера со Јелена Карлеуша. Жената дома, ништо нема да знае. Жената готви, гледа серии – рече пејачот.

Патем, Ѓани и неговото семејство се појавија на првата роденденска забава на синот на неговата колешка Надица Адемов, а во таа прилика откри дека немал никаков контакт со Дарко Лазиќ, кој неодамна преживеа сообраќајна несреќа, бидејќи е сериозно лут на него.

Foto: printscreen/Instagram