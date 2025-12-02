Сите згодни мажи носат бради: Психолозите откриваат зошто жените ги сакаат и што стои зад овој тренд

Избриченото машко лице стана реткост во денешно време. Од „тридневната“ брада до густата, совршено негувана брада – влакната на лицето станаа тренд. Доволно е да се погледнат познати мажи, без разлика дали се актери, пејачи или политичари кои гордо носат брада и да се заклучи дека навистина сме влегле во ерата на брадата.

Малку историја на брадата

Иако ни се чини дека денешната лудост за брада е нешто ново, влакната на лицето отсекогаш имале свои циклуси – доаѓаат, си одат, а потоа повторно се враќаат. Последните 50 години беа доминирани од трендот на избричено лице, а дури неодамна брадите повторно се вратија во центарот на вниманието. Интересно е што Џ.Д. Венс беше првиот кандидат на голема американска партија што се појави на претседателската листа со брада во последните 75 години.

Историјата памети четири големи периоди на носење брада: во 2 век, за време на средниот век, ренесансата и крајот на 19 век. И денес, се чини, живееме во петтиот век. Само помислете на некои познати брадести мажи: Хенри VIII, Шекспир (и Мојсеј), сликарот Ентони ван Дајк, па дури и Линколн и Маркс.

Брадата како симбол на машкост, но и бунт

Традиционално, брадата претставувала моќ и машкост. Но, во текот на 60-тите и 70-тите години, таа станала симбол на бунт против системот, пишува Њујорк Тајмс. Само помислете на филмот „Коса“ или Фидел Кастро. „Човекот во сиво одело“ речиси секогаш бил избричен до совршенство. Подоцна, со зајакнувањето на корпоративниот свет, брадата станала непожелна, сметана за неуредна или дури и сомнителна. Ја носеле планинари, професори и – дедовци.

Влегување во нова ера на брадата

Денес, јасно е дека трендот повторно се менува. Не само што актерите, пејачите и политичарите носат бради, туку легендарните „Њујорк Јенкис“, познати по нивниот најстрог кодекс на облекување, конечно попуштија и им дозволија на играчите да носат влакна на лицето, сè додека се уредни. Дизни направи сличен потег во 2012 година.

Дозволувањето бради порано значеше индивидуалност што триумфира над правилата. Меѓутоа, денес, враќањето на брадата се чини дека е длабоко поврзано со пошироките дискусии за модерната машкост.

Брадите денес носат порака

Мажите со бради изгледаат помажествени, а со тоа и попривлечни за многу жени. Со векови, брадите се симбол на физичка и емоционална сила. Многу мажи ги носат затоа што ја испраќаат пораката: „Јас сум зрел, самоуверен и доволно силен за да не се бричам секој ден“.

Во модерната култура, брадата често означува маж кој е самоуверен и не се грижи премногу за традиционалните корпоративни правила. Со брада, тој вели: „Не се вклопувам во калапот – намерно“. Некои од светски познатите мажи кои го носат денес се Дејвид Бекам, Кијану Ривс, Крис Хемсворт, Џејсон Момоа, Џорџ Клуни.

