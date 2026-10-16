Сите подеми, падови и победи преточени во една порака: Лила слави повеќе од роденден

Има родендени што се слават со свеќички на торта, наздравувања и насмевки, а има и такви што носат многу подлабока порака – за животот, за сите патишта по кои сме поминале и за силата со која сме продолжиле напред. Токму таква е роденденската порака на Лила Филиповска, која и овој пат покажа дека знае да ужива во секој убав момент, опкружена со луѓе, насмевки и атмосфера што зборува повеќе од илјада зборови.

Со фотографии исполнети со гламур, радост и искрена емоција, познатата ТВ-водителка сподели дел од роденденското расположение, а нејзините зборови открија дека зад роденденската атмосфера се крие и една важна животна филозофија.

„Денес ми е најубавиот ден, денес ми е роденден“, напиша Лила, најавувајќи дека овој пат нема да држи долги говори. Зашто, како што и самата вели, покрај ваквите фотографии, понекогаш зборовите се навистина излишни.

Но, сепак, неколку реченици беа доволни за да ја пренесе суштината на она што го чувствува.

„Денес не бројам години. Ги бројам лекциите, победите, насмевките, луѓето што вредат и што јас сум жената на мојот живот“, порача таа.

И можеби токму во тие зборови се крие дел од приказната на Лила – жена која со години е присутна на телевизиската сцена, која изгради препознатлив стил, самодоверба и свој начин на комуникација со публиката. Но, зад јавната слика, како и кај секој човек, животот не се состои само од светла, аплаузи и убави фотографии. Тој носи и лекции, разочарувања, неизвесности, тешки моменти и нови почетоци.

Ако годините нешто нè учат, тогаш тоа е дека вистинската победа не е секогаш во она што другите го гледаат, туку во она што самите ќе успееме да го надминеме. Во способноста да продолжиме, да веруваме, да ги препознаеме луѓето што искрено нè сакаат и да не заборавиме да се радуваме на животот, без оглед на сè што тој ни приредил.

Лила, барем според пораката што ја сподели, денес избира токму таков поглед кон светот – со благодарност за убавите нешта, со почит кон научените лекции и со љубов кон луѓето што останале покрај неа низ годините.

„Јас го сакам животот и животот ме сака мене и максимално уживам во него! И дава Бог, треба само да посакате… да посакате со чисто срце“, напиша водителката, испраќајќи порака што оди подалеку од роденденската честитка.

Посебно емотивен е делот во кој им се обрати на пријателите – на оние што биле покрај неа низ годините, но и на оние што, како што вели, цврсто ја држеле за рака кога ѝ било најтешко. Зашто, кога ќе се тргнат настрана славата, работата и јавниот живот, токму луѓето што остануваат покрај нас во најтешките моменти стануваат највредниот дел од нашата приказна.

„Во моето срце има место за вас, драги пријатели, кои сте со мене сите овие години и оние кои ме држеа цврсто за рака кога беше најтешко!!! Да сме живи и здрави и само здравје и љубов. Ве сака ваша Лила“, порача таа.

Роденденот на Лила Филиповска така стана уште една можност да потсети дека годините не мора да се мерат со бројки, туку со сè она што сме го доживеале, со луѓето што сме ги сакале, со битките што сме ги воделе и со насмевките што сме успеале повторно да ги пронајдеме.

А кога една жена може со толку самодоверба да каже дека е „жената на својот живот“, тогаш пораката е јасна: најважно е да научиш да се избираш себеси, да го цениш она што го имаш и да не престанеш да веруваш во убавината на животот.

Наздравје за животот!

фото:Facebook/ Lila Stojanovska