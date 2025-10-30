Синот на Кеба го прошири приватниот бизнис: По разводот, „плива“ во пари со новата девојка

Игор Којиќ ова лето започна приватен бизнис, најплоден – трговија со недвижности.

Синот на Драган Којиќ, Кеба, е поранешен фудбалски голман, а до неодамна негова главна занимација беше спортски менаџмент. Сепак, следејќи го примерот на своите колеги, тој реши да се обиде во друг бизнис, а тоа е препродажба на недвижности.

Како што дознаваат локалните медиуми, Игор за кратко време успеал да се вработи и да ја прошири својата понуда на недвижности во Хрватска. Тие вклучуваат вила во загрепската Шалата, како и куќа на брегот, поточно во Пореч и Примоштен.

Меѓу морето недвижности што Којиќ ги нуди на пазарот, се издвојува новиот белградски станбено-деловен комплекс на Бежанијска коса, каде што им нуди на купувачите посебни услови за купување, имено нула процентна провизија.

За потсетување, како што може да се види на неговата веб-страница, како и на социјалните мрежи, портфолиото на Игор главно вклучува големи куќи и луксузни локации во српската престолнина, од претходно споменатата Бежанијска коса, Дедиње, Дорќол до Врачар, како и периферијата на градот.

Покрај продажбата на станбени единици, можно е и нивно издавање под наем.

Патем, покрај успехот во бизнисот, Игор има среќа и во љубовта, а по разводот од Софија Дачиќ, повторно се заљубил.

„Трет пат, Бог помага првиот пат“, рече Игор, додека Кеба нагласи дека му се допаѓа новата избраничка на својот син.

Којиќ првпат се појави јавно со својата нова избраничка на концертот на неговиот татко во Белград пред околу десет дена.

фото: printscreen/instgaram