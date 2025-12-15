Што се случува со вашиот холестерол кога ќе почнете да земате витамин Д?

Многумина веруваат дека земањето додатоци на витамин Д може да помогне во намалувањето на нивото на холестерол, масна супстанција чии високи нивоа го зголемуваат ризикот од срцеви заболувања.

Иако витаминот Д е неопходен за многу телесни функции, како што се апсорпцијата на калциум, зајакнувањето на коските и намалувањето на воспаленија, научните докази за неговиот ефект врз холестеролот сè уште се неубедливи, пишува Health.com.

Како витаминот Д влијае на холестеролот?

Витаминот Д, исто така познат како калциферол, е витамин растворлив во масти кој игра клучна улога во апсорпцијата на калциум и здравјето на коските, но исто така влијае на начинот на кој телото го обработува холестеролот. Иако истражувањата покажаа дека луѓето со ниски нивоа на витамин Д имаат поголема веројатност да имаат висок холестерол, тоа не мора да значи дека суплементацијата ќе го реши проблемот. Резултатите од студиите се поделени.

Една студија покажа дека додатоците на витамин Д може да помогнат во намалувањето на вкупниот и LDL („лошиот“) холестерол, но без да влијаат на HDL („добриот“) холестерол. Други сугерираат дека додатоците може да бидат корисни во комбинација со други лекови за регулирање на холестеролот кај луѓе со недостаток на витамин Д. Од друга страна, постојат и истражувања кои сугерираат дека витаминот Д нема никаков ефект, а некои дури сугерираат дека може негативно да влијае на нивото на холестерол, значително зголемувајќи ги и вкупните и вредностите на LDL и HDL.

Ризици и на што треба да внимавате

Нема силни докази дека додатоците на витамин Д го намалуваат холестеролот. Покрај тоа, витаминот Д може да ја намали ефикасноста на статините, лекови пропишани за намалување на холестеролот, како што се Lipitor (аторвастатин) и Zocor (симвастатин). Иако витаминот Д често се препорачува за луѓе со познат недостаток, важно е да се знае дека премногу може да биде штетно. Препорачаната максимална дневна доза е околу 4.000 меѓународни единици (IU).

Високите дози можат да предизвикаат несакани ефекти како што се гадење, повраќање, конфузија, дехидрација, екстремна жед и камења во бубрезите, а во екстремни случаи, откажување на бубрезите и неправилно чукање на срцето. Пред да земете повисоки дози на витамин Д, важно е да се консултирате со лекар за да избегнете токсичност.

Што да направите ако имате висок холестерол?

Високиот холестерол обично нема забележливи симптоми и се открива преку лабораториски тестови. Тест наречен липиден профил ги мери нивоата на вкупниот холестерол, LDL холестеролот, HDL холестеролот и триглицеридите.

Ако нивоата на холестерол се абнормални – над 200 mg/dL – вашиот лекар може да препорача неколку чекори. Тие обично вклучуваат лекови за намалување на холестеролот, како што се статини, промени во животниот стил кои вклучуваат промени во исхраната и редовно вежбање, како и редовно следење на нивоата на холестерол.

Извор: Kurir

Foto: Freepik