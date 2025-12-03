Што се случува со вашето тело ако се разбудите кога е темно надвор?

На многу луѓе им е тешко да станат од кревет наутро додека е сè уште темно и да одат на работа. Ова може да има значително влијание врз вашето здравје.

„Кога постојано се будите во темница, од вашето тело се бара да ги поништи некои многу стари биолошки ритми. Светлината е примарен регулатор на вашиот циркадијален ритам, внатрешниот часовник што му помага на вашето тело да одлучи кога да се чувствува будно, а кога да се чувствува поспано. Кога се будите пред изгрејсонце, вашиот мозок не го добива тој утрински светлосен сигнал“, изјави д-р Сузан Вајли за Metro.co.uk.

Без светлина, нема зголемување на кортизолот, што нè прави будни, и пад на мелатонин, кој треба да ни помогне да се разбудиме. Ова често води до поспаност и побавно когнитивно процесирање.

„Изложеноста на утринска светлина помага во регулирањето на серотонинот, кој го подобрува расположението во текот на денот и му помага да се претвори во мелатонин ноќе. Кога луѓето постојано се будат во темница, тие се во лошо расположение, раздразливи и имаат намалена мотивација“, рече таа.

Ова е делумно причината зошто сезонското афективно растројство (САД) станува почесто во зима, кога ноќите се подолги. Но, дури и луѓето кои немаат САД се чувствуваат летаргично и имаат тешкотии со концентрацијата.

Будењето од длабок сон додека е сè уште темно надвор всушност може да го влоши квалитетот на нашиот сон. Ова може да го наруши нашиот циркадијален ритам и да го промени ослободувањето на хормони како мелатонин.

„Ова ниво нормално се зголемува навечер за да го поттикне спиењето и се намалува наутро за да ни помогне да се разбудиме, а продолжените периоди на темнина можат да ги нарушат овие сигнали, што доведува до нарушен сон“, објасни таа.

Лошиот сон е поврзан со зголемен ризик од висок крвен притисок, дијабетес тип 2 и зголемување на телесната тежина бидејќи се меша во метаболичката регулација.

„Одредени имунолошки клетки ги следат циркадијалните ритми и се поактивни во одредени периоди од денот. Нарушувањето на спиењето и неусогласениот биолошки часовник можат да ја намалат ефикасноста на имунолошкиот одговор“, рече таа.

Метаболизмот е уште една работа на која влијае будењето пред зори бидејќи е поврзан со циркадијалниот ритам.

извор:попара.ком.мк

фото:Freepik