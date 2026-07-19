Што добива светскиот шампион – „Златен глобус“ или „Златна божица“?

Шпанија и Аргентина ќе играат во финалето на Светското првенство. Шпанија се бори за вториот трофеј на светски шампион, а Аргентина за четвртиот.

Сепак, многу фудбалски фанови всушност не го знаат точното име на трофејот што ќе го подигне светскиот шампион.

Првиот трофеј доделен на светските фудбалски шампиони беше трофејот Жил Риме и беше актуелен од 1930 до 1970 година. Имено, првото Светско првенство се одржа во 1930 година во Уругвај, и тогаш беше воведен првиот куп.

Именуван е по претседателот на ФИФА кој го започна Светското првенство, а трофејот инаку се нарекуваше „Златна божица“. Трофејот е дизајниран од францускиот скулптор Абел Лафлер.

На него е прикажана божицата на победата од грчката митологија, Нике, како држи златен куп над главата. Првиот освојувач беше репрезентацијата на Уругвај во 1930 година.

ФИФА имаше правило дека репрезентацијата што три пати ќе го освои Светското првенство добива право трајно да го задржи трофејот.

Бразил стана првиот што го стори тоа во 1970 година на Светското првенство во Мексико кога го освоија Светското првенство по трет пат (1958, 1962, 1970).

За жал, приказната немаше среќен крај.

Во 1983 година, трофејот беше украден од седиштето на Бразилската фудбалска конфедерација во Рио де Жанеиро. За жал, никогаш не е пронајден и се верува дека е стопен за злато. Со оглед на тоа што на Бразил трајно му беше доделен стариот куп, ФИФА мораше да создаде нов трофеј за идните првенства.

Новиот трофеј го создаде италијанскиот уметник и скулптор Силвио Гацанига.

Неговиот дизајн прикажува две човечки фигури кои ја држат Земјата, симбол на единството на сите народи, победата и прославата на спортот.

Висок е околу 36,8 сантиметри, тежи околу 6.175 килограми и е направен од 18-каратно чисто злато.

На него се прикажани две човечки фигури кои ја држат Земјата над нив – симбол на победата и глобалното единство на фудбалот. Затоа од 1974 година тој трофеј се нарекува Златен глобус и првпат е доделен на Светското првенство во 1974 година во Западна Германија.

Победникот го добива на церемонија по финалето, а потоа се враќа во Цирих каде што се чува. Шампионот трајно добива трајно позлатена реплика.

Приказната за познатата кражба на трофејот во 1966 година во Англија, кога бил изложен во Лондон во март истата година, е добро позната.

Англиската полиција започна голема потрага, бидејќи еден од највредните спортски предмети во светот исчезнал.

Седум дена подоцна, се случило нешто неверојатно: куче по име Пикл го пронашло во Јужен Лондон.

Подоцна истата година Англија го освои своето прво и единствено Светско првенство (1966) и капитенот Боби Мур го крена токму тој трофеј на Вембли.

Исто така, постои уште една интересна работа во врска со доделувањето на купот.

Kапитенот го крева купот над главата откако ќе ги доделат медалите, тоа е традиција што започнала во 1958 година и сè уште се почитува.

Тогаш капитенот на Бразил, Хилдералдо Белини, бил првиот што го кренал трофејот високо над главата за да можат фотографите подобро да го видат – гест што подоцна го повториле сите капитени по него.

фото:Freepik AI