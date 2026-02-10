Што да додадете во тестото за крофни за да бидат меки и воздушести? Една состојка е неопходна

На сите ни е познат мирисот на свежи домашни крофни што растат на топло место во кујната. Овој едноставен и неодолив десерт е омилен во секој дом, но вистинската вештина е да се направат крофни што се меки, лесни и буквално се топат во устата.

Иако нивната подготовка не бара премногу време или комплицирани чекори, клучот за совршен резултат лежи во изборот на состојки и трпението во текот на нараснувањето на тестото. Токму тука настанува разликата помеѓу просечни и совршено меки крофни.

Тајната на меката текстура

За тестото да биде нежно и воздушесто, потребно е да се користат квалитетни состојки, особено оние што влијаат на структурата и влажноста. Еден од најважните додатоци е путерот. Путерот, благодарение на комбинацијата од маснотии и вода, му дава на тестото потребната мекост и сочност.

Во текот на пржењето, влагата од путерот им помага на крофните да останат лесни и меки однатре, додека однадвор добиваат совршена златна кора. Покрај тоа, неговиот богат вкус значително придонесува за конечниот вкус на десертот.

Кога да го додадете?

Додајте го кога формираното тесто ќе почне да се одвојува од тавата. Треба да омекне или малку да се растопи за да се соедини рамномерно.

Затоа е важно путерот што го користите да биде со добар квалитет, тоа е една од оние состојки на кои не треба да штедите.

Со правилно нараснување на тестото и малку трпение, резултатот ќе бидат крофни што изгледаат привлечно и имаат совршена текстура.

Откако ќе ја совладате оваа мала тајна, крофните ќе станат ваш сигурен адут за секоја пригода, без разлика дали ги правите за семејството, гостите или само за ваше сопствено уживање.

фото:Freepik

извор:курир.мк