Шејла Зониќ открива што и одзела победата во „Ѕвездите на Гранд“

Победничката на „Ѕвездите на Гранд“, Шејла Зониќ, отворено зборуваше за тоа како победата во најгледаното музичко натпреварување ѝ го промени животот, но и што морала да жртвува поради успешната кариера.

На прашањето што ѝ одзеде победата, Шејла призна дека нема некој шокантен одговор, но дека дури со текот на времето станала свесна колку многу ѝ се променило секојдневието.

„Што ми одзеде победата во ‘Ѕвездите на Гранд’… Па, немам некој шокантен одговор на тоа прашање бидејќи не постои нешто поради кое би рекла дека сакам да го вратам времето. Имаше предизвици од кои јас во тој момент можеби и не бев свесна. Кога ќе го вратам времето, гледам дека се набљудував себеси низ призмата и очекувањата на другите. Кога луѓето те гледаат во таков формат, логично е да те паметат по она што тогаш си го правел, а мене ми требаше време да сфатам дека не морам да останам истата личност која пошироката јавност ја запозна на телевизија“, изјави пејачката.

Таа призна дека по победата долго време се обидувала да ги исполни очекувањата на публиката, наместо да се слуша себеси.

„Изминатите две години некако повеќе размислував што очекува публиката од мене, отколку што очекувам јас од себе и што сакам да станам. Не знаев како да бидам тоа што сум во однос на туѓите очекувања“, истакна таа.

Сепак, најголемата промена се случила во нејзиниот приватен живот, бидејќи поради бројните деловни обврски повеќе нема време за работите кои некогаш ѝ биле секојдневие.

„Друга работа е што оваа работа ми ги одзеде тие обични нешта, нема повеќе спонтаност, нема повеќе време за семејството како порано, го нема тој обичен живот, но уште од самиот старт сфатив дека тоа е дел од оваа професија. На крајот на краиштата, не се каам за ништо бидејќи добив можност за која многумина сонуваат, сега сум непоколеблива и точно знам што сакам“, порача победничката на „Ѕвездите на Гранд“ на социјалните мрежи.

фото:Instagram printscreen/shey.lamusic