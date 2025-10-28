Сергеј Ќетковиќ за тоа кога на ќерките им соопштил дека се посвоени

Пејачот Сергеј Ќетковиќ и неговата сопруга Кристина посвоија девојче Лола во 2010 година, а Мила две години подоцна.

Ќетковиќ неодамна проговори за својот живот, но и за моментот кога стана татко на две преслатки девојчиња.

– Често можам да седнам на компјутер и да ги гледам нивните снимки и слики кога беа мали. Тие се толку различни. Мила сега е сателит на Лола, таа постојано ја следи и само ја шпионира, а потоа ни кажува што прави – вели Сергеј.

Сергеј претходно отворено зборуваше за борбата за потомство, но не зборуваше многу за посвојувањето во медиумите.

– Не зборував многу за посвојувањето. Во последните десет години сретнав многу луѓе кои се срамат да зборуваат за тоа. Дали е важно дали сте биолошки родители или сте посвоиле дете? Која е поентата да се биде родител? Толку е неважно, најважно е што му давате. Родителството треба да биде негова сигурност, ангел чувар, водич и да биде негов оперативен систем за понатаму во животот, да биде таму, што друго е важно? – објаснува Сергеј и додава дека најголемата бариера за луѓето е стравот дека децата ќе посакаат да се вратат кај своите биолошки родители во одреден момент.

– Има толку многу случаи кога луѓето се кријат од своите деца додека не наполнат полнолетство дека биле посвоени, а потоа на 17 години, кој веќе е возрасна и оформена личност, доживува разочарување. Му го рушиш целиот свет со тоа што откриваш дека тие не се негови вистински родители. Стравот е секогаш тука, ние само му се предадовме. Луѓе, ако сакате да бидете родители, не бирајте средства. Посвојувајте деца, направете се себеси и тие деца среќни. Без да размислувам за тоа, тоа е добро дело. Секогаш им повторувам на моите деца, ве родив од срце – вели Сергеј и објаснува како им објавил на своите ќерки дека се посвоени.

– Им објаснив преку приказни, како има училиште за деца таму каде што живеат и дека слушнавме дека таа нè чека, и дека ни одговори кога нè виде на вратата: „Зошто ве чекав толку долго?“ Мора да најдете начин, каде што ќе го пренесете тоа на најсликовит и најнежен начин за да не биде трауматично, бидејќи луѓето најчесто го прават тоа нешто како дух. Нема потреба од тоа. Ѝ кажавме на Мила дека Лола, мама и јас дојдовме, дека ја бараме, и дека таа крена рака и рече „Еве ме“ – вели Сергеј, и забележува дека институциите ќе мора да ги олеснат процесите, за секое дете да добие свое семејство.

Пејачот вели дека може да биде строг со децата и да се лути на нив.

– Можам да викам, но никој не ме слуша, а потоа знам кого ќе слушаат. Понекогаш навистина се лутам на нив и им кажувам дека нема да разговарам со нив во следните три дена. Мислам, нема шанси да го поднесам тоа, потоа сфаќаат дека сум навистина лут, па започнува процесот на извинување, со познатата реченица, нема да се случи повторно или „Не можам да заспијам додека не ме бакнеш пред спиење“ – раскажа Сергеј и откри какви девојки се тие по карактер.

– Тие се толку различни. Мила сега е сателит на Лола, постојано ја следи и само ја шпионира, а потоа ни кажува што прави. Лола ги има цртите на Кристина, додека Мила е како мене. Дисциплинирана и многу креативна. Таа прави нешто од сè што зема во раце и црта многу добро. Кога ја прашав што би сакала да биде, таа ми рече дека би сакала да биде режисерка – додаде тој.

Вели дека домашните работи не му се тешки и дека најмногу му се допаѓа што сам ги пеглала своите работи.

– Јас работам домаќински работи. Мајка ми немаше ќерки да ѝ помагаат, па ние тројцата моравме да знаеме сè. Немам проблем со правосмукалката, а најмногу сакам да ги пеглам работите – заклучи Сергеј Ќетковиќ во емисијата „Гоца шоу“ на телевизијата К1.

фото:Instagram printscreen/cetkovics