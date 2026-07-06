Семејно на море со сите деца: Вељко и Богдана ги отворија вратите на вилата во Кипар

Вељко Ражнатовиќ веќе некое време престојува на Кипар со сопругата Богдана и синовите, каде што традиционално ги поминуваат топлите летни месеци. Нивниот семеен дом во монденското одморалиште Аја Напа е нивното постојано летно засолниште, каде што поминуваат моменти заедно во целосно опуштена атмосфера, далеку од градската гужва.

Нова фотографија што Вељко ја сподели со своите следбеници на социјалните мрежи потврди дека семејството колку што е можно повеќе ужива во сончевите денови и морскиот воздух. На неа, таа позира со сопругот Богдана, а нивната исончана кожа и широките насмевки јасно покажуваат колку уживаат поминувајќи време на море.

Вељко се одлучи за спортска и неформална варијанта – сина маица, капа и спортски очила, додека Богдана повторно ги освои сите симпатии на јавноста со својот природен и лежерен изглед. За таа пригода избра плетена летна блуза, ја врза косата во едноставна, ниска пунџа и го заштити лицето со големи очила за сонце.

Она што е особено импресивно е што Богдана немаше ни трошка шминка на себе, докажувајќи уште еднаш дека го цени природниот изглед и дека не ѝ требаат гламурозни тоалети за да блесне.

Овој одмор за Ражнатовиќ е сè друго освен здодевен. Пред неколку дена, Вељко и неговиот најстар син Жељко отпловија со брод на отворено море. Татко и син ловеа заедно, а потоа се фалеа со својот богат улов со широки насмевки.

Покрај морските авантури, семејството не ги пропушта локалните атракции во Аја Напа. Па така, тие посетија и познат забавен парк, од каде што и Вељко се најави и сподели дел од атмосферата со своите придружници.

Посебно внимание привлече и семејната фотографија на која брачната двојка позира насмеани додека ги држат во раце своите помлади синови Крстан и Исаија. Сепак, шоуто го „украде“ најстариот наследник, Жељко, кој беше во центарот на вниманието гордо покажувајќи ги своите мускули пред своите родители.

За оваа топла јулска ноќ, Богдана блескаше во елегантен летен фустан со розови мотиви, додека Вељко и момчињата беа во опуштена, спортска облека идеална за летни прошетки.

Иако имаат многу пари и се многу успешни и добро познати во јавноста, Вељко и Богдана Ражнатовиќ живеат како и секој нормален свет. Нивниот среден син, малиот Крстан Ражнатовиќ, ја започнал државната градинка во Тител кога имал само една година. Гордите родители Вељко и Богдана не ги криеле своите емоции по повод овој важен семеен настан, а одлуката да изберат локална државна институција привлече големо внимание, пишува Блиц.рс

Изборот на државна градинка за нивните синови јасно ја покажува желбата на родителите Жељко и Крстан да растат во сосема идентични услови како и сите нивни врсници. Вељко, како што постојано нагласуваше, е исклучително важно неговите деца да имаат „нормално“ и здраво детство, лишено од статусни поделби.

фото:Instagram printscreen