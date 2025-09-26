Селфи на црвено: Сања Савеска  направи мал „прекршок“  и ја отвори темата за одговорност во сообраќајот 

Сања Савеска пред следбениците на социјалните мрежи откри како го поминува времето додека чека на црвено светло.

ТВ водителката на „Брза кујна“, Сања Савеска, на социјалните мрежи сподели интересен момент од своето секојдневие.

Водителката додека се возела низ улиците на главниот град, стигнала до семафор кој светел црвено. Па така, наместо да го троши времето без инспирација, таа ги искористила неколкуте секунди за да направи селфи со својот мобилен телефон.

Во објавата, Сања отворено призна дека иако направила „прекршок“, не постои казна за ваков вид на „прекршок“. Воедно, ја искористи ситуацијата да повика на самосвесност во сообраќајот, поставувајќи прашање кон своите следбеници: „Колку сте вие одговорни во сообраќајот?“

Сепак, таа дополнува дека други прекршоци не прави и го нагласува фактот дека селфи фотографирањето додека автомобилот стои на црвено светло не е нешто што се казнува, но сепак ја поттикнува важноста од внимателност и одговорност на патот.

Со оваа објава која ја сподели на кратката приказна на Инстаграм веројатно собрала многу реакции, а со тоа ги потсети возачите колку е значајно да се почитуваат правилата, но и да се пронајде мало место за малку креативност во обичните моменти од денот.

Foto: print Screen/Instagram/sanja_saveska