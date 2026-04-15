„Се разбудив и сфатив дека немам динар“ – Данијела Димитровска раскажа за периодот кога останала со празен паричник

Данијела Димитровска, водена од сиромаштија, решила да ги инвестира своето време и пари во производство на чевли. Како што истакнува Данијела, која неодамна се омажи за поранешниот фудбалер Јеврем Косниќ, на овој чекор ја поттикнал еден тежок момент во нејзиниот живот, кога пред неколку години сфатила дека „нема ниту еден динар во џебот“.

– Морам да ве вратам неколку години назад. Едно утро се разбудив и сфатив дека немам ниту еден динар – буквално. Никогаш порано не сум почувствувала таков страв. Имав голема одговорност, особено кон моето дете. Се што се сеќавам од тој период е празен паричник – рече Данијела и додаде:

– Од тој момент па натаму, сè се менува. Се движиш напред, продолжуваш и мислиш на Матија. И кога ти се чини дека нема светлина на крајот од тунелот, таа е некаде таму – и дефинитивно ќе ја видиш. Само биди храбра. Најтешкиот чекор е првиот, но откако ќе го направиш, сè станува полесно.

– Денес ја претставувам мојата колекција чевли… и искрено, сè уште се обидувам да сфатам како стигнав до тука. Патот не беше ниту прав, ниту лесен, но беше автентичен од самиот почеток. Долго време работевме на колекцијата, со идеја да создадеме нешто што жените сакаат да го носат секој ден – без многу размислување, но со чувство на сигурност и удобност од првиот чекор. Токму на ова чувство посветивме најмногу внимание: како ви стојат чевлите, како се носат и како се оди во нив – заклучи Димитровска.

