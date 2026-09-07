Сара Јо и Алексеј Бјелогрлиќ со заедничка фотографија го привлекоа вниманието: Пејачката во мини фустанче со прорези кај градите, актерот вистински заводник

Пејачката Сара Јовановиќ и актерот Алексеј Бјелогрлиќ ги запалија социјалните мрежи со нивната најнова заедничка фотографија, на која позираат од глава до пети во жешка поза. Атрактивниот пар позираше во лифт непосредно пред да замине на гламурозен настан, а нивните широки насмевки и весело расположение беа во центарот на вниманието.

Сара ја донесе атмосферата до трескавично ниво во провокативен црн мини-фустан со смели шлицови кои целосно ја истакнуваа нејзината брутална фигура, додека русата коса ја стилизираше во елегантна пунџа.

Од друга страна, Бјелогрлиќ ѝ одговараше како вистински светски заводник во беж ленено сако и стилски очила за сонце. Нивното заедничко објавување и очигледната хемија веднаш предизвикаа лавина од реакции и коментари од следбениците на мрежите.

Пејачката Сара Јовановиќ ги изненади своите следбеници пред некој ден на Инстаграм кога на својата стори ја сподели првата фотографија од себе со своето ново момче и актер Алексеј Бјелогрлиќ. Двајцата уживаа покрај море, а опуштеното селфи е направено под чадор на карпеста плажа додека ги фаќа сончевите зраци.

Пејачката не можеше да ја тргне насмевката од лицето на фотографијата, додека позираше покрај синот на Драган Бјелогрлиќ. Од друга страна, младиот актер задржа малку помистериозен израз, позирајќи со очила за сонцеи цигара во рака.

Оваа неочекувана и интимна објава од одморот веднаш предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи.

foto: print5screen/instagram/sarajoofficial