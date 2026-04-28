Сања Вучиќ верува во вонземјани: „Ме прави вознемирена, си замислувам сè“

Пејачката Сања Вучиќ ја изненади јавноста кога отворено проговори за своите ставови за вселената и призна дека верува во постоењето на вонземјани. Кога директно ја прашаа дали верува во вонземски живот, Сања, која зборува пет странски јазици, даде одговор што многумина ги натера да размислуваат.

– Верувам, мислам дека е многу себично да мислиме дека сме единствената жива форма во универзумот, ајде да размислуваме реално. Мислам дека сме само далеку, светлосни години е сериозна пресметка. Нешто дефинитивно постои и можеме да сметаме дури и амеба за вонземјанин – рече пејачката.

Сепак, таа признава дека ваквите мисли честопати не ѝ носат мир, туку напротив, ѝ предизвикуваат непријатност и преиспитување.

– Ми создава голема вознемиреност кога размислувам за нашето потекло и дали сето ова е вистинско или сме само нечиј сон. Понекогаш се прашувам дали воопшто постоите или дали јас го замислувам сето тоа – искрено додаде таа.

Со овие изјави, Сања Вучиќ ја покажа својата филозофска страна, но и отвори теми за кои многумина ретко зборуваат јавно.

