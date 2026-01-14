Сања Маринковиќ изненади со вистината – Водителката искрено одговори кој не ја сака нејзината емисија

Водителката Сања Маринковиќ одговараше на прашања и откри кој органски не може да ја поднесе нејзината емисија, а спомена и член од нејзиното семејство.

Имено, таа ја призна шокантната вистина за своето семејство. Кога ја замолија да именува близок член на семејството кој органски не ја сака нејзината емисија, Сања без двоумење го именува својот син Страхиња.

„Го научив да не верува на вестите“

Сања откри дека нејзиниот 18-годишен син воопшто не гледа телевизија, вклучително и нејзиното ток-шоу. Неодамна му приреди незаборавна забава по повод полнолетството.

– Тој нема поим, не го интересира ништо, дури ни вести не чита, рече водителката во емисијата „Амиџи“.

Освен што зборуваше за работата, Сања се осврна и на тешкотијата во одгледувањето дете во денешно време, нагласувајќи дека не е лесно да се биде самохрана мајка – старателка.

– Времињата се многу предизвикувачки кога станува збор за родителство. Имав многу непроспиени ноќи, грижи и стравови, призна Сања.

Foto: printscreen/ Youtube