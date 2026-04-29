„Сакам да бидам негова снаа“: Пејачката го сака Кеба за свекор

Натпреварувачката Сара Новчиќ е позната како една од највеселите учеснички во „Ѕвездите на Гранд“, но зад насмевката што ја донесе на снимањето се криеше многу посериозна приказна.

Имено, иако изгледаше весела и енергична на сцената, таа откри дека пристигнала на снимањето и покрај здравствените проблеми, и тоа директно од Ургентниот центар.

Пејачката не беше единствената што се соочи со влошена здравствена состојба. Нејзиниот дуелист и таа, двајцата се разболеа само два дена пред настапот, поради што мораа заедно да побараат медицинска помош.

За овие неочекувани околности, Сара проговори:

– Подготвена сум да раскинам и да продолжам понатаму. Утрово, мојот дуелист и јас отидовме во итната помош за да примиме инјекции. Се разболевме два дена пред настапот, па заедно примивме терапија – изјави таа за Grandonline и продолжи:

– И покрај тешкото утро, Сара покажа позитивен дух и низ насмевка раскажа шега што ги насмеа сите присутни. Таа призна дека би сакала да стане снаа на пејачот Драган Којиќ Кеба, а тој со ентузијазам ја прифати играта.

– Нема потреба, Игор. Ако има некој во семејството кој е подготвен да се жени, нека се јави – рече Сара.

Кеба веднаш одговори на нејзината понуда:

– Има бре, како нема.

Патем, Игор Којиќ веќе има нова девојка по разводот.

