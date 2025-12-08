„Ритамот на душата, бојата на традицијата“ – годишен концерт на националниот ансамбл „Танец“

Националниот ансамбл за народни игри и песни „Танец“ со голема чест и задоволство ја најавува својата кулминација на сезоната- Годишниот концерт -„Ритамот на душата, бојата на традицијата“

Дата: 20.12.2025 Сабота

Место: Македонска опера и балет (МОБ)

Време: 19:30 часот

Ова е вечер кога сцената ќе оживее со „Ритамот на душата, бојата на традицијата“- мотото под кое се одвива тековната концертна сезона.

Подгответе се за незаборавно патување низ богатата ризница на македонскиот фолклор. На програмата ве очекуваат:

– Мајсторски изведби на антологиски македонски ора и песни.

– Раскош на народни носии од сите краишта на Македонија.

– Кореографски решенија кои ги спојуваат традицијата и современиот сценски израз.

– Врвни играорци, пејачи и музичари на Ансамблот кои го носат македонскиот идентитет низ светот.

Не ја пропуштајте оваа свечена можност да бидете дел од традиционалниот празник на народната уметност, што е идентитетскиот код на Македонија!

Билети: Билетите се во продажба преку kupikarta.com

Повелете да го прославиме фолклорот заедно!

Фото: Фејсбук/Министерството за култура и туризам