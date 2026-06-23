Ријалити ѕвездата покажа уште еден секси изглед: Кајли Џенер ужива во летото

Ријалити ѕвездата Кајли Џенер не престанува да ги плени погледите и воздивнува со своите атрактивни фотографии. Сега таа му покажа на светот како ужива во шармот на летото.

Кајли Џенер веќе некое време го привлекува вниманието на јавноста со своите атрактивни фотографии. Се чини дека одреден дел од своето слободно време го посветила на фотографирање во бикини, а постојано ја гледаме во парчиња што ги истакнуваат нејзините прекрасни облини.

Нејзината најнова објава на Инстаграм предизвика вистинска лавина од коментари, иако само малку ја разгоре имагинацијата на фановите.

Како што можете да видите, за фотосесијата таа одлучи да облече спортска облека – црн топ и шорцеви, кои суптилно ја нагласија нејзината зачудувачка фигура.

Својот стајлинг го комплетираше со едноставна фризура и минимална шминка, а само еден поглед на оваа сцена од обожавателите беше доволен за да предизвика лавина од коментари на Инстаграм.

Тие ѝ пишале дека е убава и дека предвидуваат дека ова ќе биде уште едно жешко лето со семејството Кардашијан-Џенер.

foto: printscreen/instgaram/kyliejenner/tiktok