Рецепт за вкусен пудингот од киноа

Овој појадок е практичен затоа што се подготвува навечер, а наутро е подготвен за јадење.

Состојки:

1/2 чаша варена киноа

1 чаша кефир или јогурт

1 Кашика овде Семенки

1 лажичка мед или јаворов сируп (опционално)

Неколку бобинки (малини, боровинки, јагоди)

Како опција може јаткасти плодови или цимет

Подготовка:

Во чинија или тегла мешаме варена киноа, кефир или јогурт и семки од чиа. Додаваме мед или друг засладувач ако сакаме. Добро измешајте сè, покријте го и оставете го во фрижидер преку ноќ. Наутро само додаваме овошје и, ако сакаме, јаткасти плодови – и појадокот е готов.

Ако сакаме покремаста текстура, можеме да додадеме малку јогурт или дури да ја измешаме смесата пред да се излади. А ако сакаме промени, лесно можеме да смениме овошје, да додадеме какао, кокос или путер со ореви – овој појадок страда од речиси сите варијации.

На крајот, можеби најважно е ваков вид појадок да нè врати на основите, дека не мора да ја комплицираме исхраната за да јадеме здраво. Доволно е оброкот да биде добро балансиран.

Затоа што кога го започнуваме денот добро, многу е поверојатно да јадеме така остатокот од денот. (eKlinika.rs)

фото:Freepik