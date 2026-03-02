Рецепт за сочен колач со лимон

Доколку барате десерт кој комбинира сочност, свежина и допир на егзотично, коцките од палента, лимон и кокос се совршен избор. Овој колач има уникатна текстура благодарение на палентата, додека кокосот и лимонот му даваат неодолива арома и богатство на вкус. Идеална е за сите љубители на цитрусни плодови.

Состојки:

палента

пченично брашно

кокосово млеко

кокосово брашно

јајца

павлака

путер (собна температура)

шеќер

лимон (кора и сок)

прашок за пециво

шеќер во прав (за глазура)

Подготовка:

Мешајте го путерот на собна температура додека не добиете кремаста смеса. Во посебен сад, изматете ги јајцата со шеќерот додека смесата не стане лесна и воздушеста. Додајте ја смесата од јајца и шеќер во изматениот путер и добро измешајте. Потоа додадете ја павлаката.

Полека додадете го кокосовото млеко, внимавајќи да зачувате 4 лажици за глазурата. Потоа додадете го кокосовото брашно, ренданата кора од двата лимона и сокот од еден лимон.

Во посебен сад измешајте ја палентата, пченичното брашно и прашокот за пециво. Постепено додавајте ги сувите состојки во влажната смеса и мешајте додека сè не се соедини.

Префрлете ја смесата во тава за печење која претходно сте ја намастиле и набрашниле. Печете во рерна загреана на 180 степени околу 40 минути. Проверете со чепкалка за заби дали колачот е печен.

За глазурата, исцедете го сокот од преостанатиот лимон. Додадете ги 4-те лажици кокосово млеко што сте го зачувале и постепено мешајте го шеќерот во прав додека не добиете мазна смеса. Прелијте ја подготвената глазура врз малку изладениот колач.

