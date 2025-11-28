Рецепт за протеинска супа од грашок

Ќе ви требаат:

250 г грашок

1 л вода

1 коцка зеленчукова супа

2 моркови

1 кромид

1 чешне лук

1 стебленце целер

1 лажица масло

сол, бибер

мајчина душица, ловоров лист

250 мл млеко

Подготовка:

Измијте го грашокот и потопете го еден час. Потоа гответе половина час во литар вода заедно со коцката супа. Излупете ги морковите и лукот. Исецкајте го целерот и пржете сè заедно во една лажица масло. Додадете една лажица сок од лимон кон крајот на готвењето. Потоа зачинете со сол и бибер, а потоа зачинете со ловоров лист и мајчина душица. Потоа додадете го грашокот и малку супа. Гответе уште 20 минути на тивок оган. Конечно, извадете ги билките и блендирајте ја супата со рачен блендер и додадете го млекото.

извор:попара.мк

фото: You Tube printscreen/wishyoucouldtaste