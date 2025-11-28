Рецепт за протеинска супа од грашок

Ќе ви требаат:
250 г грашок
1 л вода
1 коцка зеленчукова супа
2 моркови
1 кромид
1 чешне лук
1 стебленце целер
1 лажица масло
сол, бибер
мајчина душица, ловоров лист
250 мл млеко
Подготовка:
Измијте го грашокот и потопете го еден час. Потоа гответе половина час во литар вода заедно со коцката супа. Излупете ги морковите и лукот. Исецкајте го целерот и пржете сè заедно во една лажица масло. Додадете една лажица сок од лимон кон крајот на готвењето. Потоа зачинете со сол и бибер, а потоа зачинете со ловоров лист и мајчина душица. Потоа додадете го грашокот и малку супа. Гответе уште 20 минути на тивок оган. Конечно, извадете ги билките и блендирајте ја супата со рачен блендер и додадете го млекото.
извор:попара.мк
фото: You Tube printscreen/wishyoucouldtaste