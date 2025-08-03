Рецепт за мусака со модри патлиџани

Мусаката со модри патлиџани е традиционално медитеранско јадење кое ги спојува богатите вкусови на печен зеленчук, сочен месен сос и кремаст бешамел. Овој рецепт е инспириран од класичната грчка мусака, но приспособен со домашни состојки и лесна подготовка. Совршен е за семеен ручек или свечена трпеза, а со малку мајчина душица како декорација, изгледа и вкусно — и елегантно.

Состојки (за 4 лица):

За мусаката:

2 до 4 модри патлиџани (исечени по должина на тенки ленти или на кругови)

Морска сол

Маслиново масло

50 грама презла

230 грама рендан кашкавал

За месниот сос:

1 лажица маслиново масло

2 главици кромид (ситно сечкани)

400 грама мелено говедско месо

480 грама сечкани домати (од конзерва или свежи)

4 чешниња лук (ситно сечкани)

¼ лажичка мелен цимет

¼ лажичка пимент/лут сос

Бел бибер

Морска сол

2 лажици доматно пире

За бешамел сос:

50 грама путер

50 грама брашно

250–350 мл топло млеко

Бел бибер

Морска сол

½ лажичка мелено морско оревче

3 жолчки од јајце

*Количината на млеко зависи од типот на брашното, па прилагодете ја по потреба.

Подготовка:

Наредените ленти/кругови од модар патлиџан посолете ги и оставете ги да стојат 45 минути.

Потоа измијте ги добро за да се отстрани горчината и вишокот сол.

Секоја лента премачкајте ја со малку маслиново масло и печете ги во загреана грил тава неколку минути од секоја страна.

Оставете ги настрана. Повторувајте додека не ги испечете сите.

Месен сос:

Загрејте маслиново масло и пропржете го кромидот 3–4 минути, додека не омекне.

Додајте го меленото месо и пржете 4–8 минути, мешајќи постојано за да се раздвојат парчињата.

Додајте ги доматите, лукот, циметот, пиментот, солта и биберот. Оставете да крчка на тивок оган.

На крај, додајте го доматното пире. Доколку сосот е густ, додадете малку вода. Измешајте, тргнете од оган и оставете го настрана.

Бешамел сос:

Стопете го путерот и додадете го брашното, мешајќи постојано.

Кога смесата ќе стане густа и хомогена, постепено додавајте го топлото млеко со постојано мешање со жица.

Варете додека не се згусне и не почне да врие. Тргнете од оган, додајте сол, бибер и морско оревче.

На крај, брзо измешајте ги жолчките и оставете го сосот да се излади малку.

Склопување и печење:

Подмачкајте огноотпорен сад со малку маслиново масло. Дното наросете го со домашни презли.

Наредете слој печени патлиџани, врз нив распоредете дел од месниот сос, па посипете малку рендан кашкавал.

Повторувајте го процесот додека не го наполните садот. Последниот слој нека биде кашкавал.

Одозгора прелијте го бешамел сосот.

Покријте со алуминиумска фолија и печете во загреана рерна на 180°C околу 60 минути.

Послужување:

Извадете ја мусаката од рерна и оставете ја да се излади пред сечење, кога ќе ја послужите наросете ја со мајчина душичка.

извор:курир

фото:freepik