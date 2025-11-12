Рецепт за карфиол со два вида на сирење

Состојки:

1кг карфиол

3 јајца

300 грама павлака

сол

мелен бибер

пармезан

200 грама рендано сирење

масло

Подготовка:

Исчистете го, измијте го и искинете го карфиолот на цветчиња. Додадете ги во врела вода околу 10 минути за да омекнат. Изматете ги јајцата рачно, зачинете со сол и црн бибер, додадете ја павлаката и добро измешајте. Ако е премногу густа, додадете малку млеко. Извадете го карфиолот од водата и истурете го дресингот во сад намастен. Посипете обилно со пармезан и ставете го ренданото сирење одозгора.Печете во претходно загреана рерна додека не добие златно-кафеава боја, околу половина час. Може да биде ладно или топло предјадење или главно јадење со салата.

