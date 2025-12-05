Рецепт за интегрални крекери

Состојки:

100 грама интегрално брашно

50 грама овесни снегулки

30 грама мешано: сончоглед, лен, сусам

50 мл масло

една жолчка

1/2 лажичка сол

една лажичка прашок за пециво

3-4 лажици јогурт

Подготовка:

Измелете ги овесните снегулки во блендер (не до крај, само додека не се ронат). Во сад измешајте ги овесните снегулки и мешавината од семки , додадете брашно, прашок за пециво, сол и мешајте неколку пати. Додадете масло и жолчка и мешајте додека не се соедини,. а на крај додадете јогурт. Истурете ја смесата на работната површина и месете го тестото. Ако тестото е многу лепливо, додадете само малку брашно, а ако не се соединува, додадете малку јогурт. Ставете го тестото во фрижидер 10-15 минути. Развлечете го тестото до дебелината што ја сакате, малку ќе нарасне додека се пече. Исечете форми по желба и печете на 180-190 степени околу 10-12 минути. Наросете со мешавината од семки.

извор:курир.мк

фото:Freepik