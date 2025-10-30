Живот и стил

Рецепт за домашни протеински плочки

Здрави и вкусни плочки кои се лесни за подготовка.

Состојки:

150 гр бадеми
130 гр овесна каша
2 лажици семе од чиа
2 лажици семе од сусам
100 гр мед
200 гр путер од кикирики
50 гр кокосово масло
50 гр сушени брусница

Подготовка:

Измелете ги бадемите во брашно.

Во голем сад измешајте ги мелените бадеми, овесните снегулки, семето од чиа и сусамот.

На тивок оган растопете го путерот од кикирики, медот и кокосовото масло. Растопената маса измешајте ја со сувите состојки и додадете ги брусницата.

Префрлете ја смесата во калап од 20×20 см, добро притиснете го и ставете го во фрижидер два часа. Исечете ја изладената смеса и послужете.

Чувајте ги овие плочки во сад со капак. Можат да стојат во фрижидер неколку дена.

извор:курир.мк
фото:Freepik

