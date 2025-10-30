Рецепт за домашни протеински плочки

Здрави и вкусни плочки кои се лесни за подготовка.

Состојки:

150 гр бадеми

130 гр овесна каша

2 лажици семе од чиа

2 лажици семе од сусам

100 гр мед

200 гр путер од кикирики

50 гр кокосово масло

50 гр сушени брусница

Подготовка:

Измелете ги бадемите во брашно.

Во голем сад измешајте ги мелените бадеми, овесните снегулки, семето од чиа и сусамот.

На тивок оган растопете го путерот од кикирики, медот и кокосовото масло. Растопената маса измешајте ја со сувите состојки и додадете ги брусницата.

Префрлете ја смесата во калап од 20×20 см, добро притиснете го и ставете го во фрижидер два часа. Исечете ја изладената смеса и послужете.

Чувајте ги овие плочки во сад со капак. Можат да стојат во фрижидер неколку дена.

извор:курир.мк

фото:Freepik