Рецепт за домашни протеински плочки

Здрави и вкусни плочки кои се лесни за подготовка.
Состојки:
150 гр бадеми
130 гр овесна каша
2 лажици семе од чиа
2 лажици семе од сусам
100 гр мед
200 гр путер од кикирики
50 гр кокосово масло
50 гр сушени брусница
Подготовка:
Измелете ги бадемите во брашно.
Во голем сад измешајте ги мелените бадеми, овесните снегулки, семето од чиа и сусамот.
На тивок оган растопете го путерот од кикирики, медот и кокосовото масло. Растопената маса измешајте ја со сувите состојки и додадете ги брусницата.
Префрлете ја смесата во калап од 20×20 см, добро притиснете го и ставете го во фрижидер два часа. Исечете ја изладената смеса и послужете.
Чувајте ги овие плочки во сад со капак. Можат да стојат во фрижидер неколку дена.
извор:курир.мк
фото:Freepik