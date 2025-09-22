Рецепт за баклава со плазма бисквити и ореви

Баклавата со плазма бисквити е еден од најпознатите и најомилени десерти на Балканот и пошироко. Иако многу луѓе мислат дека подготовката е напорна, овој рецепт за домашна баклава
покажува како може да се постигне богат вкус, крцкава структура и совршена сочност – без потреба од компликации.
Ова е докажан рецепт кој комбинира мелени ореви, плазма бисквити и домашен сируп, за резултат кој го воодушевува секој гостин.
Рецепт:
•1 пакет готови кори (500 г)
•200-250 г мелени ореви
•200-250 г мелени плазма бисквити
•5 лажици гриз
•5 лажици шеќер
•1 маргарин
За премачкување:
•Масло
За шербетот:
•700 мл вода
•700 г шеќер
Подготовка:
Сварете шеќер и вода, кога ќе почне да врие, варете 5 минути и тргнете од оган. Оставете го шербетот целосно да се олади.
Измешајте ги оревите, бисквитите, гризот и шеќерот заедно.
Подмачкајте ја едната кора со масло, ставете ја другата врз неа, додадете малку масло, на крајот прелијте со 2 или 3 лажици фил и замотајте. Ако имате 20 кори, треба да добиете 10 кифлички.
Ставете ја завитканата баклава на плех за печење, исечете ја на посакувани парчиња и прелијте ја со растопен маргарин. Печете на 180-200⁰ додека не порумени. Прелијте ладен сируп врз топлата баклава.
