Редовното будење со вообичаен симптом може да укажува на сериозен здравствен проблем

Нормално е да се потите ноќе ако вашата соба е премногу топла. Меѓутоа, ако редовно се будите со мокри чаршафи, треба да го посетите вашиот матичен лекар.

Националната здравствена служба ги советува луѓето да бидат внимателни во врска со ноќното потење. Постојат многу причини зошто може да се потите ноќе, вклучувајќи треска и фактот дека го делите креветот со некој друг.

Иако овој знак можеби не е причина за загриженост, во екстремни случаи може да укажува на сериозен здравствен проблем.

Предупредено е дека знакот на ноќно потење може да се процени врз основа на вашата облека и постелнина. Поточно, ако се потите толку многу што вашите пижами и чаршафи се влажни, а местото каде што спиете е сè уште ладно, тогаш ова е причина за тревога.

Националната здравствена служба соопшти дека треба да го посетите вашиот матичен лекар ако: редовно се потите ноќе што ве буди, имате многу висока температура (или чувствувате топлина и треска), имате кашлица или дијареа.

Најчестите причини за ноќно потење се: менопауза, анксиозност, лекови како што се некои антидепресиви, стероиди и лекови против болки, низок шеќер во крвта (хипогликемија), употреба на алкохол или дрога и безопасна состојба наречена хиперхидроза која предизвикува прекумерно потење цело време.

Сепак, понекогаш причината за ноќното потење останува непозната.

Во некои случаи, сепак, ноќното потење може да биде симптом на рак. Cancer Research UK ги наведува „многу обилните ноќни потења“ како вообичаен знак на рак.

NHS додава дека некои видови на рак може да предизвикаат потење повеќе од вообичаено. Тие вклучуваат: не-Хочкинов лимфом, Хочкинов лимфом, карциноидни тумори, леукемија, мезотелиом, рак на коските, рак на простата, рак на бубрезите, тумори на герминативните клетки и напреднат медуларен рак на тироидната жлезда.

